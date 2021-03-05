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قتلى إثر انفجار سيارة مفخخة في مقديشو

Lebanon 24
05-03-2021 | 23:53
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قُتل أكثر من 10 أشخاص مساء الجمعة إثر انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، وفقا لمسؤول أمني.

وقال الضابط في القوى الأمنية محمد عثمان إنّ "الانفجار كان عنيفا للغاية وتسبب في دمار هائل وسقوط ضحايا مدنيين"، مضيفاً "ما زالت العمليات جارية لتحديد العدد الدقيق للضحايا، لكن المعلومات الأولية التي حصل عليها مسؤولو أمن تشير إلى مقتل أكثر من 10 أشخاص".

وقال شهود ووسائل إعلام رسمية إن إطلاقا للنار أعقب الانفجار الذي غطى المنطة بسحابة من الدخان.

وأفاد شهود أن الانفجار وقع عند مطعم يمني قرب الميناء. وقال أحمد عبد الله أحد سكان المنطقة "انفجرت سيارة مسرعة عند المطعم. كنت ذاهبا إلى المطعم لكنني عدت سريعا عندما وقع الانفجار وغطى المنطقة بالدخان".

وذكر راديو مقديشو الرسمي أن الانفجار أسفر أيضا عن خسائر في الممتلكات وأن الشرطة طوقت المنطقة.

ووفقاً لوكالة "france24"، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
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