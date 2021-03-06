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السعودية تخفّف بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا

Lebanon 24
06-03-2021 | 02:10
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صرّح مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أن المملكة قررت عدم تمديد العمل بالاجراءات الاحترازية وقررت تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا.
وتشمل هذه القرارات كل ما يتعلق بالانشطة والفعاليات الترفيهية وستعيد فتح دور السينما وصالات الألعاب الرياضية والمراكز الرياضية وأماكن الالعاب الداخلية المستقلة او الموجودة في مراكز التسوق اعتباراً من السابع من آذار.

وستزيد السلطات حملات التفتيش لضمان الالتزام بالإجراءات المتبقية مثل استمرار ايقاف المناسبات والحفلات بما في ذلك الزواج واجتماع الشركات وفرض قصر عدد التجمعات في المناسبات الاجتماعية على 20 شخصاً فقط.
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