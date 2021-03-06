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اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار في جازان وخميس مشيط جنوب السعودية

Lebanon 24
06-03-2021 | 02:15
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الجمعة، إحباط هجوم جديد من قبل الحوثيين استهدف جنوب المملكة، بينما قالت قوات الجماعة إنها أصابت بدقة "أهدافا هامة" في قاعدة الملك خالد.
وأفاد التحالف، في بيان، باعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتا تجاه مدينتي جازان وخميس مشيط جنوب السعودية.

وأضاف أن عدد الطائرات المسيرة التي تم اعتراضها وتدميرها بعد إطلاقها من اليمن على يد الحوثيين بلغ 8، قائلا إن جميعها حاولت استهداف المدنيين.

من جانبها، أعلنت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية أنها شنت هجوما بطائرتين مفخختين على "أهداف هامة" في قاعدة الملك خالد الجوية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع: "سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية مجددا بطائرتي صماد 3 مستهدفا مواقع هامة فيها ومحققا إصابة دقيقة".

وشدد المسؤول العسكري على أن هذا الهجوم يأتي "ردا على استمرار الحصار والعدوان" على اليمن.
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