عربي-دولي

اندلاع حريق داخل سفينة صيد روسية في بحر اليابان!

Lebanon 24
06-03-2021 | 07:15
A-
A+
Doc-P-800169-637506124080311749.jpg
Doc-P-800169-637506124080311749.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلع حريق في سفينة صيد روسية متواجدة في بحر اليابان، فيما يستعد فريق إنقاذ لإخلاء طاقمها، بحسب ما أفاد مكتب وزارة الطوارئ الروسية في إقليم بريمورسكي.
 
وبحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، فقد تلقى رجال الإنقاذ بلاغاً حول نشوب الحريق داخل سفينة الصيد "فيتيم" عند الساعة 7:00 بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت بيروت).

وبعد ربع ساعة، تم إرسال قاطرة إنقاذ لتقديم المساعدة، فيما يجري إعداد قاطرة إنقاذ إضافية، كما تستعد طائرة هليكوبتر من طراز "Mi-8" للمغادرة مع مجموعة من رجال النجدة والبحث.

وشارك 60 شخصاً و4 طائرات عائمة في عملية الإجلاء، فضلاً عن المعدات التي توفرها وزارة الطوارئ الروسية.
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-03-06
07:45 | 2021-03-06
06:14 | 2021-03-06
02:15 | 2021-03-06
02:10 | 2021-03-06
23:53 | 2021-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website