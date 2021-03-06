اندلاع حريق داخل سفينة صيد روسية في بحر اليابان!

اندلع حريق في سفينة صيد روسية متواجدة في بحر اليابان، فيما يستعد فريق إنقاذ لإخلاء طاقمها، بحسب ما أفاد مكتب وزارة الطوارئ الروسية في إقليم بريمورسكي.

وبحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، فقد تلقى رجال الإنقاذ بلاغاً حول نشوب الحريق داخل سفينة الصيد "فيتيم" عند الساعة 7:00 بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت بيروت).وبعد ربع ساعة، تم إرسال قاطرة إنقاذ لتقديم المساعدة، فيما يجري إعداد قاطرة إنقاذ إضافية، كما تستعد طائرة هليكوبتر من طراز "Mi-8" للمغادرة مع مجموعة من رجال النجدة والبحث.وشارك 60 شخصاً و4 طائرات عائمة في عملية الإجلاء، فضلاً عن المعدات التي توفرها وزارة الطوارئ الروسية.