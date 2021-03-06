اليوم الثاني للزيارة التاريخية.. البابا فرنسيس في النجف للقاء السيستاني

في اليوم الثاني لزيارته التاريخية إلى العراق، يعقد البابا فرنسيس، اليوم السبت، عدّة لقاءات هامّة أبرزها مع المرجع الشيعي، السيد علي السيستاني، في مدينة النجف.





وسيعقد الرجلان لقاء مغلقاً لمدة ساعة، ولن يسمح للإعلام بحضوره، ورفعت في بعض شوارع النجف لوحات عليها صور البابا فرنسيس وآية الله السيستاني مع عبارة بالانكليزية "اللقاء التاريخي". وذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ اللقاء بين البابا فرنسيس والسّيد السيستاني (90 عاماً) يشكّل "واحدة من أهم محطات الزيارة"، ولا يظهر السيستاني في العلن أبداً، فيما سيكون اللقاء في منزله المتواضع في مدينة النجف على بعد 200 كلم إلى جنوب بغداد.وسيعقد الرجلان لقاء مغلقاً لمدة ساعة، ولن يسمح للإعلام بحضوره، ورفعت في بعض شوارع النجف لوحات عليها صور البابا فرنسيس وآية الله السيستاني مع عبارة بالانكليزية "اللقاء التاريخي".