16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
اليوم الثاني للزيارة التاريخية.. البابا فرنسيس في النجف للقاء السيستاني
Lebanon 24
06-03-2021
|
07:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
في اليوم الثاني لزيارته التاريخية إلى العراق، يعقد البابا فرنسيس، اليوم السبت، عدّة لقاءات هامّة أبرزها مع المرجع الشيعي، السيد علي السيستاني، في مدينة النجف.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ اللقاء بين البابا فرنسيس والسّيد السيستاني (90 عاماً) يشكّل "واحدة من أهم محطات الزيارة"، ولا يظهر السيستاني في العلن أبداً، فيما سيكون اللقاء في منزله المتواضع في مدينة النجف على بعد 200 كلم إلى جنوب بغداد.
وسيعقد الرجلان لقاء مغلقاً لمدة ساعة، ولن يسمح للإعلام بحضوره، ورفعت في بعض شوارع النجف لوحات عليها صور البابا فرنسيس وآية الله السيستاني مع عبارة بالانكليزية "اللقاء التاريخي".
كذلك، سيزور البابا فرنسيس مدينة الناصرية، حيث سيلتقي بممثلين عن السنة والشيعة والمسيحيين والإيزيديين والصابئيين المندائيين وغيرها من الطوائف الموجودة في العراق، لأداء صلاة بين الأديان في موقع أور الأثري، الذي يعتبر مكان ولادة النبي إبراهيم عليه السلام.
وسينصب التركيز على الانسجام بين الجماعات الدينية المختلفة، في خدمة أطلق عليها الفاتيكان اسم "صلاة من أجل أبناء وبنات إبراهيم".
ويختم البابا فرنسيس يومه الحافل بالاحتفال بالقداس الإلهي في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية.
ووصل البابا فرنسيس إلى بغداد، أمس الجمعة، في زيارة هي الأولى من نوعها لرأس الكنيسة الكاثوليكية، تستمر 3 أيام.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة
حلول على طبق من ذهب لأزمات مواليد 3 أبراج هذا الربيع
Lebanon 24
حلول على طبق من ذهب لأزمات مواليد 3 أبراج هذا الربيع
11:00 | 2021-03-05
05/03/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين برجا والجيّة.. إشكال كبير بين عدد من المحتجين ومناصري "حزب الله"
Lebanon 24
"ولعت" بين برجا والجيّة.. إشكال كبير بين عدد من المحتجين ومناصري "حزب الله"
19:57 | 2021-03-05
05/03/2021 07:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من "OMT" بشأن تحويلات الدولار.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام من "OMT" بشأن تحويلات الدولار.. هذا ما جاء فيه
21:57 | 2021-03-05
05/03/2021 09:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يحلّق والشارع يغلي.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
الدولار يحلّق والشارع يغلي.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
09:06 | 2021-03-05
05/03/2021 09:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لمدّة أسبوع.. وزير التربية يعلن التوقّف عن التدريس كلياً!
Lebanon 24
لمدّة أسبوع.. وزير التربية يعلن التوقّف عن التدريس كلياً!
10:49 | 2021-03-05
05/03/2021 10:49:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:30 | 2021-03-06
مصر.. 18 قتيلاً بحادث مروّع على طريق سريع!
07:15 | 2021-03-06
اندلاع حريق داخل سفينة صيد روسية في بحر اليابان!
06:14 | 2021-03-06
السعودية وأميركا: علاقة تاريخية وعمل مستدام
02:15 | 2021-03-06
اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار في جازان وخميس مشيط جنوب السعودية
02:10 | 2021-03-06
السعودية تخفّف بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا
23:53 | 2021-03-05
قتلى إثر انفجار سيارة مفخخة في مقديشو
فيديو
خدعة بصرية مثيرة.. سفينة تطفو في الجو! (فيديو)
Lebanon 24
خدعة بصرية مثيرة.. سفينة تطفو في الجو! (فيديو)
21:00 | 2021-03-05
06/03/2021 08:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر ميلان" يعزّز صدارته من بوابة "بارما" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر ميلان" يعزّز صدارته من بوابة "بارما" (فيديو)
21:00 | 2021-03-05
06/03/2021 08:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن تقنية مستشعر الكاميرا "ISOCELL 2.0"!
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن تقنية مستشعر الكاميرا "ISOCELL 2.0"!
18:00 | 2021-03-05
06/03/2021 08:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact