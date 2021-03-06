عربي-دولي

مصر.. 18 قتيلاً بحادث مروّع على طريق سريع!

Lebanon 24
06-03-2021 | 08:30
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أعلن مسؤولان بوزارة الصحة المصرية ومسؤول أمني أنّ 18 لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون مساء الجمعة في حادث تصادم مروّع بين حافلة صغيرة وشاحنة على طريق سريع جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.
 
ووقع الحادث في محافظة الجيزة على مسافة نحو 80 كيلومتراً جنوبي القاهرة.

وقال المسؤولان الصحيان إنّ المصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج وإن جثث المتوفين نقلت إلى أكثر من مستشفى في الجيزة ومحافظة بني سويف المجاورة، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

وقال المصدر الأمني إنّ المعاينة المبدئية أشارت إلى انفجار إطار أمامي في الشاحنة مما أدى إلى انقلابها على الحافلة التي كانت تمر بجوارها.
 
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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