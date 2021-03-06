عربي-دولي

رسالة إيرانية للأمم المتّحدة بشأن الهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان!

Lebanon 24
06-03-2021 | 09:00
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وجّهت إيران رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، وئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن الاتهامات الموجّهة لها من قبل إسرائيل حول استهدافها لسفينة تجارية إسرائيلية في خليج عُمان.
 
وفي الرسالة التي بعثها سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، اعتبرت طهران أنّ "مزاعم الكيان الصهيوني حول الهجوم على سفينة تجارية تابعة للكيان في خليج عُمان لا أساس لها"، محذرة العالم "من عواقب اي خطوة مبنية على خطأ حسابات قد يقوم بها الكيان".

وأكّد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة أنّ "خصائص هذا الهجوم تشير الى انه نفذ من قبل لاعبين يتابعون سياساتهم الشريرة واهدافهم اللامشروعة".

وأضاف أنّ هدف اسرائيل من توجيه الاتهام لايران "هو مسعى للايحاء بالمظلومية وحرف الانظار عن جرائم اسرائيل في المنطقة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وشدّد على أنّه "على العالم ان يكون يقظاً تجاه هذه الحقيقة وأن يحمّل اسرائيل المسؤولية بسبب مغامراتها العسكرية وان يذكّرها بأنها ستكون مسؤولة عن اي خطوة مبنية على خطأ حساباتها".
 
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد ألقى اللوم على إيران في الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في خليج عُمان، لكنّه تجنّب الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستردّ، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إنّ "تقييمه المبدئي" هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف السفينة التي أبحرت إلى دبي بعد ذلك لفحص حالتها.

من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية، أنّ اتهامات نتانياهو لطهران باستهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عُمان "ترمي لتحقيق أهداف داخلية وخارجية".

وكانت السفينة في طريقها من ميناء الدمام شرقي السعودية إلى سنغافورة إلا أنّها تعرضت قبالة السواحل العمانية لانفجار لا يعرف مصدره أدى إلى تضرر جسد السفينة دون وقوع إصابات بين طاقمها.
 
المصدر: إرنا
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