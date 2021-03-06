لا مثيل لها في العالم.. هدية من "شيخ النحاتين" سترافق البابا إلى الفاتيكان

في مستهل زيارته إلى البلاد والمستمرة حتى الاثنين، تلقّى البابا فرنسيس هدية من الرئيس العراقي برهم صالح أمس الجمعة، لا مثيل لها في العالم.

ومن المقرر أن يحمل البابا فرنسيس هدية العراق معه إلى الفاتيكان، وهي عبارة عن جداريتين تعودان لمنحوتة تشكل نسخة مصغرة للوحة درب الآلام التي حفرها محمد غني حكمت، أحد أشهر نحاتي العراق على جدار كنيسة في بغداد، وصنعت خصيصا على شرف الزائر.

وأشرف ياسر حكمت نجل النحات العراقي الراحل عام 2011، على إعداد المنحوتة، التي تحوي تحفة مصغرة يقل حجمها 4 مرات عن المنحوتة الأصلية، وتروي التاريخ الكامل تقريبا للعراق الحديث الذي سيجول به البابا من شرقه إلى غربه.

فيما تؤكد المعلومات على أن هذه القطعة ليس لها مثيل في أية كنيسة كلدانية أخرى في العالم.

أما محمد غني حكمت فهو نحات عراقي كان يلقب بـ"شيخ النحاتين"، برز في مجال الفن التشكيلي، وتجلت موهبته بشكلٍ خاص في أعمال النحت.

كما تملأ تماثيله ساحات العراق ومختلف ساحات العواصم العربية والعالمية الأخرى.