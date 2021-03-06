عربي-دولي

طهران تردّ على وزراء الخارجية العرب: الجزر الثلاث جزء لا يتجزّأ من الأراضي الإيرانية

Lebanon 24
06-03-2021 | 10:30
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ردّت طهران على البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول جامعة الدول العربية لا سيما الشقّ المتعلّق بسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على ما يعرف باسم "الجزر الثلاث" وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكّدة أنّها "جزء لا يتجزّأ من أراضيها".
 
وكان مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية جدّد، يوم الأربعاء الماضي، "تأكيده المطلق على سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی"، وأعلن المجلس "تأييده لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها".
 
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، قوله إنّه "من المؤسف أن بعض الدول العربية بدلاً من معالجة المشاكل الرئيسية التي تواجه العالم العربي، بما في ذلك فتح موطئ قدم للكيان الصهيوني المحتل والمثير للأزمات في المنطقة والتقصير تجاه القضية الفلسطينية".

وأضاف خطيب زاده أنّ "تكرار المزاعم الواهية بشأن الجزر الإيرانية الثلاث لن ولم تؤثر على الحقائق التاريخية والجغرافية القائمة وأن هذه الجزر هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الايرانية".

وأكد على "سياسة إيران المبدئية تجاه جيرانها المتمثلة في مراعاة حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى"، آملاً في أنّه "بدلاً من استخدام جامعة الدول العربية وبعض دول المنطقة البيانات الاستفزازية وعديمة المحتوى والتي لا نتيجة لها سوى استمرار المسيرة الهدامة الراهنة، ان توجه بوصلتها صوب الحوار والتعاون الإقليمي".
 
 
المصدر: تسنيم
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