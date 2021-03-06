عربي-دولي

فيديو يثير ضجة في السعودية... "مفاجأة مخفية" كشفتها سلطة العاصمة

Lebanon 24
06-03-2021 | 11:00
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ذكرت وكالة "سبوتنيك" انه بينما كانت الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية تنفذ حملة ميدانية ضمن نطاق بلدية شمال العاصمة، عثرت على مفاجأة صادمة.

 

وكانت المفاجأة التي ضبطها مراقبو أمانة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية مصنع خمور، عثروا فيه على 92 برميلا مهيأة لتصنيع الخمور، وألف عبوة معبأة بالمسكرات مجهزة للبيع، فيما تمت إبادتها وحرقها.

 

وأظهر مقطع فيديو إخفاء المصنع في أحد الأودية، ووجود المواد التي يتم تصنيع الخمور بها.

92 برميلاً مهيأة لتصنيع الخمور و1,000 عبوة معبأة بالمسكرات في قبضة مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض ضمن حملة ميدانية شمال العاصمة بالتعاون مع الجهات الأمنية.. pic.twitter.com/X0fTNfy0bP

 
 

وتم التشدد واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين.

 

المصدر: سبوتنيك
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