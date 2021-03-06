فيديو يثير ضجة في السعودية... "مفاجأة مخفية" كشفتها سلطة العاصمة

ذكرت وكالة "سبوتنيك" انه بينما كانت الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية تنفذ حملة ميدانية ضمن نطاق بلدية شمال العاصمة، عثرت على مفاجأة صادمة.

وكانت المفاجأة التي ضبطها مراقبو أمانة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية مصنع خمور، عثروا فيه على 92 برميلا مهيأة لتصنيع الخمور، وألف عبوة معبأة بالمسكرات مجهزة للبيع، فيما تمت إبادتها وحرقها.

وأظهر مقطع فيديو إخفاء المصنع في أحد الأودية، ووجود المواد التي يتم تصنيع الخمور بها.

92 برميلاً مهيأة لتصنيع الخمور و1,000 عبوة معبأة بالمسكرات في قبضة مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض ضمن حملة ميدانية شمال العاصمة بالتعاون مع الجهات الأمنية.. pic.twitter.com/X0fTNfy0bP

— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) March 5, 2021

وتم التشدد واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين.