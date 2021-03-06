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عربي-دولي
أميركا تعتقل زهاء 100 ألف مهاجر على الحدود المكسيكية في شهر
Lebanon 24
06-03-2021
|
13:37
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تحت عنوان: أميركا تعتقل 100 ألف مهاجر على الحدود المكسيكية في شهر، كتب هيثم تميم في "سكاي نيوز":
كشفت مصادر أميركية أن مسؤولي الحدود في الولايات المتحدة اعتقلوا واحتجزوا زهاء 100 ألف شخص خلال شهر شباط الماضي، فيما دافعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، الجمعة، عن سياسة الهجرة التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في ظل تزايد انتقادات الجمهوريين، بمن فيهم الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي قال إن خطاب بايدن وسياساته حفزت زيادة الهجرة على الحدود الجنوبية.
تفصيلا، ووفقا لما ذكره مصدران مطلعان، فقد تمت عمليات الاعتقال والاحتجاز على الحدود الأميركية المكسيكية خلال شهر شباط، مشيرين إلى أن هذا العدد من المعتقلين هو أعلى معدل لعدد من تم اعتقالهم خلال شهر شباط منذ العام 2006.
وتظهر الأرقام مدى الزيادة المتصاعدة للمهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية الغربية مع سعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التراجع عن بعض سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تفرض قيودا على الهجرة، بحسب ما ذكرت رويترز.
ويمثل عدد المهاجرين المحتجزين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في فبراير زيادة كبيرة بالمقارنة مع عدد المهاجرين الذين تم احتجازهم في كانون الثاني وبلغ 78 ألف مهاجر.
وكان ترامب قد انتقد في بيان أصدره في وقت سابق الجمعة، سياسة بايدن بشأن الهجرة، وقال إن التخلي عن العديد من سياسات الإدارة السابقة، التي تهدف إلى تقييد الهجرة، أدى إلى أزمة على الحدود.
وأضاف ترامب أن موجة الهجرة الجارفة المتنامية على الحدود "تغرق المجتمعات المحلية وتستنزف الميزانيات، وتسبب ازدحام المستشفيات، وتستولي على وظائف العاملين الأميركيين القانونيين."
غير أن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، دافعت الجمعة، عن سياسة الهجرة التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في ظل تزايد انتقادات الجمهوريين، بمن فيهم الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي قال إن خطاب بايدن وسياساته حفزت زيادة الهجرة على الحدود الجنوبية.
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المصدر: سكاي نيوز
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