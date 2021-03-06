وزير إعلام الفاتيكان: الحوار بين الأديان يرسخ مفهوم السلام

قال وزير إعلام الفاتيكان، باولو روفيني، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن زيارة البابا فرانسيس للعراق مهمة لبناء الحوار بين الأديان والثقافات والشعوب.وأضاف روفيني أن لقاء بابا الفاتيكان بالمرجع الديني العراقي علي السيستاني، في منزله بالنجف في جنوب العراق اليوم السبت، ركز على أهمية نشر مفهوم السلام.وبيّن أن "الحوار بين الأديان على اختلافها يرسخ مفهوم السلام في العالم".ويأتي الاجتماع بين البابا والسيستاني في النجف في إطار جولة بابوية سريعة في العراق، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها بابا للفاتيكان بمرجع شيعي أعلى.وكان بيان للفاتيكان قد أشار إلى أن "البابا فرنسيس بحث مع السيستاني التعاون بين جميع الديانات، والحوار من أجل خير العراق والمنطقة".