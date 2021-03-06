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عربي-دولي
الصين تؤكد تفشي حمى الخنازير في إقليمين
Lebanon 24
06-03-2021
|
14:30
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أكدت الصين، السبت، تفشي حمى الخنازير الإفريقية في إقليمي سيشوان وخبي، المنتجين الرئيسيين للحوم الخنازير في البلاد.
وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان، إن التفشي قضى على 38 خنزيرا في مزرعة بإقليم سيشوان، أكبر منتج للحوم الخنازير في الصين.
وفي إقليم خبي تم رصد المرض في حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير مشروعة من إقليم آخر، وفق ما ذكرت "رويترز".
وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للحوم الخنازير في العالم، وقضى تفش لمرض حمى الخنازير الإفريقية على نحو نصف ثروة البلاد من الخنازير عام 2019.
جدير بالذكر أن الصين كانت قد أعلنت أيضا عن تفش آخر للمرض في الأسبوع الماضي بإقليم يونان بجنوب غرب البلاد.
المصدر: سكاي نيوز
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