الصين تؤكد تفشي حمى الخنازير في إقليمين

أكدت الصين، السبت، تفشي حمى الخنازير الإفريقية في إقليمي سيشوان وخبي، المنتجين الرئيسيين للحوم الخنازير في البلاد.وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان، إن التفشي قضى على 38 خنزيرا في مزرعة بإقليم سيشوان، أكبر منتج للحوم الخنازير في الصين.وفي إقليم خبي تم رصد المرض في حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير مشروعة من إقليم آخر، وفق ما ذكرت "رويترز".