مقتل "دواعش" في غارات روسية على البادية السورية

أفاد المرصد السوري بأن طائرات حربية روسية، شنّت أكثر من 60 غارة جوية، الجمعة، استهدفت خلالها محاور انتشار تنظيم "داعش" في بادية حماة الشرقية ومناطق أخرى ضمن مثلث حلب وحماة والرقة، بالإضافة لغارات طالت بادية حمص الشرقية.وأسفرت الغارات وفق المرصد عن مقتل 11 عنصر من "داعش"، هذا إلى جانب إصابة آخرين بجروح متفاوتة الشدة.وكانت الطائرات الحربية الروسية قد عادت لمتابعة عملياتها ضمن البادية السورية، الجمعة، بعد غيابها عن الأجواء وتوقفها عن العمل لنحو 72 ساعة، من دون معلومات عن أسباب هذا التوقف وهي التي اعتادت الإقلاع بشكل يومي وتنفيذ ضربات مكثفة على البادية.