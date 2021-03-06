عربي-دولي

السيسي التقى البرهان وملف سد النهضة أولوية

Lebanon 24
06-03-2021 | 17:30
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وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السودان اليوم السبت في أول زيارة له للبلاد منذ انتفاضة شعبية أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.

وهبط الرئيس السيسي في مطار الخرطوم الدولي وتوجه للقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الحاكم بقصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، أكد السيسي والبرهان رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، ومن ثم تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يكون ملزما قانونيا ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.

وتم تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة، والتوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها الملف تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد.

وتبادل كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين من كلا البلدين زيارات منتظمة خلال الفترة الماضية، ووقعت الدولتان اتفاقية الأسبوع الماضي لتعزيز تعاونهما العسكري.
المصدر: الحرة
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