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ليست مزحة.. طيف سليماني والمهندس بزيارة البابا للعراق!

Lebanon 24
06-03-2021 | 18:00
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رغم تصدر هاشتاغ "#لتصمت_الأسلحة" بين العراقيين على مواقع التواصل، لاسيما تويتر، اقتباساً من الدعوة التي أطلقها البابا فرانسيس خلال زيارته إلى بلاد الرافدين، إلا أن إيران لم تتلقَ الرسالة على ما يبدو.

فقد غرد مساعد رئيس البرلمان الإيراني، أمير عبد اللهيان، قائلاً "زيارة البابا للعراق تحققت بفضل تضحيات قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، والقيادي السابق في الحشد الشعبي، أبومهدي المهندس".

وكتب على حسابه على تويتر: "البابا فرنسيس يصل بغداد. لولا دور وتضحيات أبو مهدي المهندس واللواء سليماني وشهداء محاربة الإرهاب وداعش في العراق والمنطقة، لما تمكن البابا من دخول العراق اليوم بأمان وسلام".

فيما نشرت قناة العالم الايرانية الناطقة باللغة العربية أيضا على موقعها موضوعاً، تحت خانة "ترند هاشتاغ" بعنوان "العراقيون يرحبون بالبابا ويستذكرون سليماني والمهندس". 

المصدر: العربية
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