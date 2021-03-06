عربي-دولي

معارك عنيفة.. 90 قتيلاً خلال 24 ساعة في مأرب

Lebanon 24
06-03-2021 | 18:30
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أوقعت معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مأرب (شمالي اليمن)، 90 قتيلا من الطرفين بغضون الـ 24 ساعة الماضية، في وقت يواصل الحوثيون هجومهم لانتزاع السيطرة على المدينة الاستراتيجية النفطية منذ حوالى شهر، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصادر عسكرية حكومية.

وبدأ الحوثيون المدعومون من إيران هجوما في بداية شباط في اتجاه مأرب، "آخر معقل للقوات الحكومية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية في شمال البلاد".

وقالت مصادر عسكرية إن "المعارك اندلعت على ست جبهات، وأن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجمات، إلا أن الحوثيين حققوا تقدما على جبهة كسارة الى شمالي غرب المدينة"، مضيفةً أنّ "عدد القتلى بين القوات الحكومية والعشائر التي تقاتل إلى جانبها يبلغ 32، كما تسببت المعارك بإصابة العشرات بجروح".

وأشارت الى أن المعارك ترافقت مع غارات نفذها التحالف أمس الجمعة واليوم السبت. ولم يؤكد أي مصدر من الحوثيين الحصيلة. 

ومنذ 2014، يشهد اليمن حرباً بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي، بدأت مع شنّ الحوثيين هجوما سيطروا على إثره على العاصمة صنعاء. كما سيطروا على أجزاء واسعة من شمال اليمن.

وفي موازاة معركة مأرب، كثف المتمردون الحوثيون عمليات إطلاق الصواريخ في اتجاه الأراضي السعودية. وأصيب أمس الجمعة، مدنيان بشظايا صواريخ أطلقتها طائرات مسيرة على جنوب غرب المملكة، أحدهما طفل في العاشرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
المصدر: فرانس برس
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