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الشرطة الأرمينية تشدد الإجراءات الأمنية حول مقر إقامة رئيس البلاد

Lebanon 24
06-03-2021 | 20:00
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عززت الشرطة الأرمنية، اليوم السبت، الإجراءات الأمنية حول مقر إقامة رئيس أرمينيا بعد خروج الآلاف مطالبين رئيس الجمهورية بدعم هيئة الأركان وعدم التوقيع على مرسوم رئيس الوزراء بشأن إقالة رئيس هيئة الأركان.

وتوجه المتظاهرون إلى المقر الرئاسي كما ساروا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء نيكول باشينيان مرددين شعارات هجومية.

واندلعت أزمة سياسية مؤخرا في يريفان بعد تصريحات باشينيان عن منظومة "إسكندر" الروسية، حيث سخر نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأرمينية، وفقًا لتقارير إعلامية، من رئيس الوزراء، ما أدى إلى إقالته.

وبعد ذلك تم اقتراح استقالة رئيس الأركان العامة، وأصدرت القوات المسلحة الأرمينية، صباح الخميس، بيانا يطالب باستقالة باشينيان نفسه.

واعتبر رئيس الوزراء ذلك محاولة انقلاب، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع. في غضون ذلك، نصبت المعارضة حواجز وأقامت خياما بالقرب من البرلمان، للإعراب عن عدم استعدادها للتفاوض مع السلطات، ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء.
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