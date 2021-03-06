بسبب زيارة البابا.. الكاظمي يعلن يوما وطنيا جديدا بالعراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، اعتبار السادس من مارس من كل عام "يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق"، وذلك بعد اللقاء التاريخي بين بابا الفاتيكان فرنسيس، والمرجع الديني علي السيستاني.ونشر مصفى الكاظمي تغريدة على تويتر، قال فيها: "بمناسبة اللقاء التاريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التاريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام، يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق".