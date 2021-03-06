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عربي-دولي
بوتين يبعث رسالة إلى خامنئي
Lebanon 24
06-03-2021
|
21:30
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أفادت سفارة روسيا لدى طهران بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعث رسالة خطية إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.
وسلم السفير الروسي لدى طهران، لوان جاغاريان، اليوم السبت، رسالة من بوتين لخامنئي خلال لقاء مع مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي.
وذكر المتحدث الإعلامي باسم السفارة الروسية، مكسيم سوسلوف، أن "الرسالة تتناول مسائل متعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية إضافة إلى قضايا دولية".
وجاءت الرسالة، حسبما نقلته وسائل إعلام إيرانية، ردا على رسالة من خامنئي إلى بوتين حملها رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال زيارته إلى موسكو في شهر فبراير الماضي.
وأفادت طهران في حينه بأن قاليباف نقل إلى بوتين "مواقف إيران الصريحة" حول موضوع الاتفاق النووي، وبحث مع الطرف الروسي بيع النفط الإيراني والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
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