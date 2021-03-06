موريتانيا تخفف القيود بعد تراجع انتشار كورونا

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية عن تخفيف القيود التي تفرضها بسبب انتشار جائحة كورونا، من خلال رفع الحظر عن نشاط قاعات الحفلات.وقالت الوزارة في بيان إن رفع الحظر عن قاعات الحفلات يأتي "نظرا للتطور الإيجابي الملاحظ بخصوص تراجع انتشار جائحة كوفيد-19"، مضيفة أن القرار يستند أيضا إلى "قرار من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الجائحة".وأكدت الوزارة أن رفع الحظر عن قاعات الحفلات يرافقه فرض "مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعمل بمقتضى قرار حظر التجول المعمول به من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا".وكان الحظر على قاعات الحفلات قد بدأ مع الموجة الثانية من الجائحة في نوفمبر من العام الماضي، فيما لا تزال بعض القيود سارية المفعول، على غرار حظر التجول الجزئي.وسجلت وزارة الصحة أمس الجمعة 18 إصابة جديدة بالفيروس، وشفي 12 مصابا، ولم تسجل أي وفاة بسبب المرض.