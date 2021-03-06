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عربي-دولي
مئات المحتجين في تايلاند يطالبون بإطلاق سراح قادتهم
Lebanon 24
06-03-2021
|
23:30
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تجمع مئات المتظاهرين في بانكوك عاصمة تايلاند لمطالبة السلطات بالإفراج عن بعض قادة الاحتجاج، في تحد لأمر صدر في وقت متأخر يوم الجمعة بحظر التجمعات العامة في المدينة.
وأحرق بعض المتظاهرين اليوم السبت، صورا لملك تايلاند في التجمع الحاشد. وقادت مجموعة منفصلة احتجاجين آخرين أيضا في مواقع أخرى في بانكوك.
وفي وقت سابق اليوم السبت، حذرت الشرطة المحتجين من أنهم قد يتعرضون لخطر الاعتقال وأن الشرطة قد تستخدم إجراءات أشد صرامة في حالة الخروج على التعليمات.
وحث رئيس الوزراء المواطنين في بث صوتي صباح اليوم على احترام القانون وتجنب الصراع.
وأحجم القصر الملكي عن التعليق بشكل مباشر على الاحتجاجات لكن رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا ومسؤولون قالوا إن "انتقاد الملك غير قانوني وغير لائق".
وظهرت حركة احتجاجية يقودها الشباب العام الماضي للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، أحد قادة المجلس العسكري السابق، وإصلاح النظام الملكي القوي. ورفضت المحاكم التايلاندية طلبات في الآونة الأخيرة للإفراج عن بعض قادة الاحتجاج المسجونين.
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