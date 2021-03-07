17
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
عبد الحميد دبيبة... "مهندس التخطيط" في مهمة إنهاء الانقسام الليبي
Lebanon 24
07-03-2021
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب جمال جوهر في "الشرق الأوسط": "وقف عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المكلف، في أعلى منصة خصصت لمؤتمره الصحافي الأول، بفندق «كورنثيا باب أفريقيا» الشهير في العاصمة الليبية طرابلس، لإطلاع مواطنيه على جانب من ترتيبات المرحلة الراهنة، والتعهد بطي صفحة الماضي. في تلك اللحظات، حرص دبيبة أيضاً على تأكيد علاقته بتركيا، ما بدا لكثيرين - وخصوصاً في شرق ليبيا - أن الرجل، الذي لا يزال يتلمس خطاه بمواجهة عثرات عديدة، يسير على درب سلفه فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ«حكومة الوفاق الوطني».
دبيبة (61 سنة) المعول عليه في إزالة ضغائن الحرب من طرابلس، لم يكن منغمساً في العمل السياسي بقدر ما كان منشغلاً بالاقتصاد وعالم المال والأعمال، لدرجة قول البعض إنه كان «قيد التصنيع» طوال السنوات العشر الماضية، قبل أن تحين اللحظة لتدشينه. ومع ذلك، يرجى منه مستقبلاً - إذا ما اجتاز اتهامات «استخدامه للمال السياسي»، ونال الثقة من البرلمان - أن يعمل مع فريقه خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري على إنهاء الانقسام، وتجهيز ليبيا للانتخابات الرئاسية والنيابية يوم 24 كانون الأول المقبل، قبل أن يترك منصبه للسلطة الجديدة. وهذه هي المهمة التي ينظر إليها بـ«الأمر المستحيل» لأسباب عديدة منها جملة العثرات التي واجهها فقط أثناء تشكيل حكومته بعد مضي شهر من تكليفه؛ وما تردد عن تعرضه «للابتزاز» من برلمانيين وشخصيات معتبرة شاركت في «الملتقى الليبي» بجنيف، كي يوزر أعوانهم وأقربائهم، فضلاً عن تمسك كل فصيل سياسي بضرورة التمثيل في هذه الحكومة، وإلا فسيعترض عليها ولن يعترف بها!". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
هل تذكرون نجم The voice kids زين عبيد؟ لن تصدّقوا كيف أصبح نحيفاً (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون نجم The voice kids زين عبيد؟ لن تصدّقوا كيف أصبح نحيفاً (صور)
15:00 | 2021-03-06
06/03/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة لعسكري في عكار... هذا ما جرى
Lebanon 24
جثة لعسكري في عكار... هذا ما جرى
22:37 | 2021-03-06
06/03/2021 10:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس "إطار جرافة".. اليكم حقيقة سبب الإنفجار في الضاحية (صورة)
Lebanon 24
ليس "إطار جرافة".. اليكم حقيقة سبب الإنفجار في الضاحية (صورة)
14:31 | 2021-03-06
06/03/2021 02:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاحتجاجات مستمرة.. هذه الطرقات مقطوعة!
Lebanon 24
الاحتجاجات مستمرة.. هذه الطرقات مقطوعة!
20:08 | 2021-03-06
06/03/2021 08:08:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنانة معتزلة عن عمر 59 عاما
Lebanon 24
وفاة فنانة معتزلة عن عمر 59 عاما
14:20 | 2021-03-06
06/03/2021 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2021-03-07
ترحيب ايراني بلقاء البابا والسيستاني
13:02 | 2021-03-07
المحطة الأخيرة للبابا في العراق... صلوات وآمال
12:00 | 2021-03-07
تحذيرات من سمكة سامة يؤدي أكلها إلى الموت حتماً.. الأعراض تبدأ بعد 20 دقيقة
12:00 | 2021-03-07
حملة قرصنة عنيفة: اختراق "مايكروسوفت" والبيت الأبيض.. 60 ألف ضحية على مستوى العالم
11:30 | 2021-03-07
"السفينة الطائرة".. تعرف إلى سر هذه الصورة المثيرة للجدل
11:21 | 2021-03-07
"نقي كويس".. فيديو للسيسي وهو يشتري الفاكهة من بائع بالشارع ينتشر
فيديو
"نقي كويس".. فيديو للسيسي وهو يشتري الفاكهة من بائع بالشارع ينتشر
Lebanon 24
"نقي كويس".. فيديو للسيسي وهو يشتري الفاكهة من بائع بالشارع ينتشر
11:21 | 2021-03-07
07/03/2021 13:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر على متن الرحلة.. راكب يجبر طائرة إير فرانس على الهبوط اضطرارياً (فيديو)
Lebanon 24
توتر على متن الرحلة.. راكب يجبر طائرة إير فرانس على الهبوط اضطرارياً (فيديو)
10:00 | 2021-03-07
07/03/2021 13:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن أحدث حواسب "Chromebook" (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن أحدث حواسب "Chromebook" (فيديو)
15:00 | 2021-03-06
07/03/2021 13:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact