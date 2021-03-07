منظمة الصحة العالمية: لنواجه الوباء معاً بـ"عدالة التلقيح"

كتب تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في " الشرق الاوسط": إننا نحتاج إلى استدامة تصنيع اللقاحات وإنتاجها على نطاق العالم. وهذا أمر سيكون مفيداً في سياق هذه الجائحة وحاسماً في سياق الجوائح في المستقبل. وقد شاطرت بعض الشركات مثل شركة «أسترازينيكا» تراخيصها ليتسنى تصنيع اللقاحات في مواقع متعددة. وأبرمت شركات أخرى على غرار «فايزر» و«سانوفي» اتفاقات لنقل التكنولوجيا مثل الاتفاقات لإتمام قوارير اللقاحات. كما أبرمت بعض الحكومات مثل حكومة كندا اتفاقات مع شركات فردية وتعمل على إنشاء وحدات تصنيع جديدة كلياً ستتولى إنتاج جرعات جديدة في غضون بضعة أشهر.





لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. وهذه خطوات مهمة ولكن لا يمكننا أن نتوانى ما لم يحصل الجميع على اللقاحات. ويتعين علينا ضمان وجود سلاسل مستدامة للإمداد باللقاحات في الأمد الطويل أكبر بكثير من السلاسل المتاحة حالياً. وسيكتسي هذا الأمر حتى أهمية أكبر إذا اضطررنا إلى تطعيم الأشخاص بإعطاء جرعات معززة أو إعادة تركيبة اللقاحات من أجل التصدي لسلالات الفيروس المتحورة. ولن يعني التنازل المؤقت عن البراءات أن الشركات المبتكرة ستتكبد الخسائر. فكما في حال أزمة فيروس العوز المناعي البشري أو في حال الحرب، ستحصل الشركات على إتاوات مقابل المنتجات التي تصنعها.لقراءة المقال كاملاً