روح جديدة تسري في الموصل

كتبت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في " الشرق الاوسط":"إن زيارة البابا للموصل التي تحمل شعار «أنتم جميعاً إخوة» تجسيد حي لوثيقة «الأخوة الإنسانية» التي وقعها البابا فرنسيس مع فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في أبوظبي عام 2019، تلك الوثيقة التي مثلت رسالة إلى العالم بأن الحوار بين أتباع الديانات ولغة التسامح والتنوع الثقافي والحضاري هو خيارنا، وخيار الإنسانية، وهو الرد الإنساني القوي على الأفكار الظلامية والإرهابية التي تدعو إلى التناحر والصراعات بين بني البشر.في الموصل أخذت تسري روح جديدة، مغايرة تماماً لتلك الروح السوداء التي حاول تنظيم «داعش» زرعها في نفوس شباب المدينة وعقولهم، فاليوم نرى المسيحيين يساهمون في إعادة إعمار مسجد النوري ومنارته الحدباء، فيما يساهم المسلمون في ترميم وإعمار كنيستي الطاهرة والساعة، يكتشفون معاً (من دون تفرقة) إرثهم الموصلي العريق الذي تأسس على التماسك والتعاضد بين الثقافات والأديان والصداقة بين الأفراد من مختلف الطوائف الدينية، في صورة حضارية تمثل روح «الأخوة الإنسانية»، والهدف السامي الذي سعت إليه الوثيقة الموقعة في أبوظبينرحب بالبابا فرنسيس في منطقتنا العربية، وسنواصل تعزيز وترسيخ رسالة «الأخوة الإنسانية»، رسالة الوئام والمحبة التي نسعى إلى أن تسود العالم، ليكون الإنسان عوناً لأخيه الإنسان، ويكون البشر شركاء في الرفاه والتقدم، بدلاً من الصراعات والحروب والكراهية والتناحر". لقراءة المقال كاملاً