هذا ما أدهش البابا فرنسيس

نقل بعض الإعلاميين الذين يتولون نقل وقائع الزيارة البابوية للعراق أن البابا فرنسيس أعرب عن دهشته من تواضع منزل المرجع الديني العراقي علي السيستاني.

والمعروف أن السيستاني يقطن منزلًا مستأجرًا من شخص من آل "شبر" منذ العام 1970.