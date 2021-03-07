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هذا ما أدهش البابا فرنسيس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-03-2021 | 09:30
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نقل بعض الإعلاميين الذين يتولون نقل وقائع الزيارة البابوية للعراق أن البابا فرنسيس أعرب عن دهشته من تواضع منزل المرجع الديني العراقي علي السيستاني. 
والمعروف أن السيستاني يقطن منزلًا مستأجرًا من شخص من آل "شبر" منذ العام 1970.
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خاص "لبنان 24"

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