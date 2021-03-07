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عربي-دولي
توتر على متن الرحلة.. راكب يجبر طائرة إير فرانس على الهبوط اضطرارياً (فيديو)
Lebanon 24
07-03-2021
|
10:00
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اضطرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) كانت متجهة من باريس إلى نيودلهي، إلى الهبوط اضطراريا في بلغاريا، الجمعة، بسبب سلوك عدواني لأحد الركاب.
وقال مسؤولون من بلغاريا إن الطائرة هبطت اضطراريا في مطار صوفيا، في نحو الساعة الخامسة من مساء الجمعة "بسبب سلوك أحد الركاب".
وقال المسؤول في وكالة التحقيقات الوطنية إيفيلو أنجيلوف إن راكبا هنديا بدأ يتصرف بشكل عدواني بعد وقت قصير من الإقلاع، حيث تشاجر مع ركاب آخرين واعتدى على مضيفة.
ودفع السلوك قائد الرحلة إلى السعي للهبوط اضطراريا في صوفيا، حيث تم إخراج الراكب المشاغب من الطائرة، ووجهت له تهمة تعريض سلامة الطيران للخطر.
وفي حالة إدانته، سيواجه الرجل عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات.
وقال أنجيلوف للصحفيين "نحقق في تصرفاته ودوافعه. لا يوجد تفسير معقول لسلوكه".
وبعد وقت قصير، استأنفت الطائرة رحلتها إلى نيودلهي.
المصدر:
سكاي نيوز
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