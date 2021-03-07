التحالف العربي يعترض ويدمر 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، بأن التحالف العربي بقيادة الرياض، دمر 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيون).وقالت القناتان السعوديتان "الإخبارية" و"العربية" إن "التحالف اكتشف عدة طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون".وأشار التحالف العربي إلى أن "الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسران وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران"، لافتا إلى أن "رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسّر بطريقة عدائية من قبل الميليشيا"، بحسب تعبيره.