15
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تقرير استخباراتي: الصين تتخطى أميركا كأكبر قوة بحرية في العالم!
Lebanon 24
07-03-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير استخباراتي أميركي، أن الصين تجاوزت الولايات المتحدة في عدد القطع البحرية، لتصبح أكبر قوة بحرية في العالم.
وأشار التقرير الذي نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية، أمس السبت، إلى أنه وبنهاية عام 2020 أصبح لدى الصين حوالي 360 قطعة بحرية هجومية، أي أكثر بحوالي 60 من القطع البحرية الأميركية.
وتابع التقرير "تقوم الصين التي تمتلك بالفعل اليوم أكبر قوة بحرية في العالم، ببناء مقاتلات سطحية حديثة وغواصات وحاملات طائرات وطائرات مقاتلة وسفن هجومية برمائية وغواصات للصواريخ النووية البالستية وقواطع كبيرة لخفر السواحل، وكاسحات جليد قطبية، وذلك بسرعة مذهلة مثيرة للقلق".
ولفت التقرير إلى أن بعض تلك القطع ستكون مساوية أو أفضل من أي قطعة بحرية يمكن أن تضعها الولايات المتحدة أو القوى البحرية الأخرى في الماء.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي ستمتلك الصين فيه حوالي 400 سفينة بحلول عام 2025، فإن الهدف من خطة بناء السفن الحالية للبحرية الأميركية، وهو هدف ليس له تاريخ محدد، هو لأسطول مكون من 355 سفينة، أي أقل بكثير من الأسطول الصيني.
وقال: "هذا لا يعني أن البحرية الأميركية بدأت تقترب من نهاية القوة القتالية الأولى في العالم، إذ إنه عند إحصاء القوات، فإن البحرية الأميركية تعتبر أكبر، لأنها تضم أكثر من 330.000 فرد في الخدمة الفعلية مقابل 250.000 في الصين".
وكشف التقرير أن أسطول الغواصات الهجومية الأميركية المكون من 50 قطعة يعمل بالطاقة النووية بالكامل، مما يمنحه مزايا كبيرة في التحمل على الأسطول الصيني، الذي يضم سبع غواصات تعمل بالطاقة النووية فقط في أسطوله المكون من 62 قطعة.
وتابع: "لكن الميزة الكبيرة التي تتمتع بها البحرية الصينية على البحرية الأميركية هي في الدوريات والقطع المقاتلة الساحلية، ويتم تعزيز هذه السفن الصغيرة من قبل خفر السواحل الصيني والميليشيات البحرية مع عدد كاف من السفن مجتمعة لمضاعفة القوة الإجمالية مقارنة مع القوة الأميركية".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف تكشف من هدّدها.. وآخر توقعاتها: الدولار الى 15 الف وربما اكثر! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تكشف من هدّدها.. وآخر توقعاتها: الدولار الى 15 الف وربما اكثر! (فيديو)
09:00 | 2021-03-07
07/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة لعسكري في عكار... هذا ما جرى
Lebanon 24
جثة لعسكري في عكار... هذا ما جرى
22:37 | 2021-03-06
06/03/2021 10:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإرتفاع الجنوني.. كم سجّل دولار السوق الموازية صباح اليوم؟
Lebanon 24
بعد الإرتفاع الجنوني.. كم سجّل دولار السوق الموازية صباح اليوم؟
10:35 | 2021-03-07
07/03/2021 10:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يتدخل في الضاحية.. ويبلغ حلفاءه هذا الموقف
Lebanon 24
"حزب الله" يتدخل في الضاحية.. ويبلغ حلفاءه هذا الموقف
08:15 | 2021-03-07
07/03/2021 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشارع يغلي.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
الشارع يغلي.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
18:04 | 2021-03-07
07/03/2021 06:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
22:00 | 2021-03-07
تأجيل زيارة رئيس "فايزر" إلى إسرائيل لأنه "غير محصن" من كورونا
21:30 | 2021-03-07
محاكمة غير مسبوقة في الولايات المتحدة في قضية قتل جورج فلويد
21:00 | 2021-03-07
خطة أميركية بـ27 مليار دولار لردع الصين في المحيط الهادي
20:30 | 2021-03-07
بعد إعدامها رياضيين بارزين.. مطالبات بمنع إيران من المشاركة في أولمبياد طوكيو
20:00 | 2021-03-07
إشارة تبرز في احتجاجات ميانمار.. هذه قصة تحية الأصابع الـ3
19:30 | 2021-03-07
يوم المرأة العالمي.. محطات بارزة عالمياً في سبيل حقوق النساء
فيديو
"نقي كويس".. فيديو للسيسي وهو يشتري الفاكهة من بائع بالشارع ينتشر
Lebanon 24
"نقي كويس".. فيديو للسيسي وهو يشتري الفاكهة من بائع بالشارع ينتشر
11:21 | 2021-03-07
07/03/2021 22:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر على متن الرحلة.. راكب يجبر طائرة إير فرانس على الهبوط اضطرارياً (فيديو)
Lebanon 24
توتر على متن الرحلة.. راكب يجبر طائرة إير فرانس على الهبوط اضطرارياً (فيديو)
10:00 | 2021-03-07
07/03/2021 22:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن أحدث حواسب "Chromebook" (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن أحدث حواسب "Chromebook" (فيديو)
15:00 | 2021-03-06
07/03/2021 22:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact