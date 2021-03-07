عربي-دولي

التهديدات الإسرائيلية-الإيرانية تتصاعد.. طهران: تدمير حيفا وتل أبيب بانتظار إشارة المرشد

Lebanon 24
07-03-2021 | 10:29
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رد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الأحد، على التهديدات الإسرائيلية، مؤكدا أن " تدمير حيفا وتل أبيب تحول إلى خطة بانتظار إشارة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، لتنفيذها".

وقال أمير حاتمي مهددا: "سنسوي حيفا وتل أبيب بالأرض في حال ارتكاب إسرائيل أي حماقة ضد إيران"، لافتا إلى أن "إسرائيل تهدد بما هو أكبر من قدراتها، وأن هذا ناجم عن اليأس الذي تعيشه".

وأضاف: "إسرائيل ليست بالقدرة التي تؤهلها لتوجيه التهديدات العدوانية لإيران"، مشيرا إلى أن "طهران  توصي الإسرائيليين بعدم إطلاق حتى التهديدات الكلامية، لأنهم ليسوا قادرين على تنفيذها".
 
وكانت إسرائيل اتهمت مرارا إيران بأنها نفذت هجوما على سفينة تابعة لها كانت تقل سيارات في خليج عمان يوم 25 شباط الفائت. 

وقال مسؤولو أمن إسرائيليون إن الرد على هذا الهجوم لا مفر منه، بينما تنفي إيران أن تكون لها أي علاقة بالحادث.
المصدر: روسيا اليوم
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