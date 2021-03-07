عربي-دولي

روحاني يكشف الطرف الوحيد الذي دفع ثمن الاتفاق النووي مع أميركا

Lebanon 24
07-03-2021 | 10:37
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قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الطرف الوحيد الذي دفع ثمن الحفاظ على الاتفاق النووي هي إيران.

وحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أكد روحاني صعوبة الاستمرار بهذا الشكل، وعلى الأطراف كلها في الاتفاق النووي الالتزام بقرار 2231 لمجلس الأمن.

وأعلن روحاني استعداد بلاده للعمل مع المنظمات الدولية لتسوية أزمات المنطقة.

واعتبر روحاني أن أميركا فشلت في فرض سياسة الحظر اللامشروع، وممارسة الضغوط القصوى على الشعب الإيراني.

وترفض إيران حتى الآن المشاركة في اجتماع بوساطة الاتحاد الأوروبي بين القوى الكبرى والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

لكن مصادر أوروبية قالت الأسبوع الماضي إن طهران أعطت إشارات إيجابية، بشأن بدء محادثات غير رسمية، بعد أن ألغت القوى الأوروبية خططا لانتقاد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المصدر: سبوتنيك
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