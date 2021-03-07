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"نقي كويس".. فيديو للسيسي وهو يشتري الفاكهة من بائع بالشارع ينتشر

Lebanon 24
07-03-2021 | 11:21
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تداولت وسائل الإعلام المصرية فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توقفه أمام أحد الباعة المتجولين في منطقة مدينة نصر شرقي القاهرة لشراء الفاكهة، ومازحه قائلا "نقي كويس".

ويبدو أن السيسي لاحظ أثناء توقفه، صعوبة في حركة البائع، ولدى تبادله أطراف الحديث معه، علم بوجود مشاكل صحية في أعصاب القدم، كما علم أن بيع الفاكهة هو مصدر دخله الوحيد، وليس له سكن مستقل، ويقيم بحدائق القبة مع أقاربه.
 
على إثر ذلك، وجه السيسي بعلاج البائع على نفقة الدولة، وبالفعل ظهر البائع في اللقطات المصورة، وهو يحصل على العلاج داخل إحدى المستشفيات، حيث خضع إلى الأشعة وتواصل مع الأطباء ليواصل رحلته العلاجية.

وقامت وزارة الصحة المصرية، بتوفير سيارة إسعاف مجهزة للبائع ونقله لمستشفى دار الشفاء، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي عنه، وعن بائعين اثنين آخرين وأسرهم لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة.
المصدر: روسيا اليوم
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