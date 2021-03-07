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ترحيب ايراني بلقاء البابا والسيستاني

Lebanon 24
07-03-2021 | 13:30
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 رحبت غالبية الصحف الإيرانية الصادرة اليوم باللقاء الذي جمع البابا فرنسيس والمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني خلال الزيارة التاريخية للحبر الأعظم الى بلاد الرافدين، معتبرة أنه "يشكل فرصة للسلام في البلد المجاور".

ونشرت غالبية الصحف في طهران صورة اللقاء على صفحتها الأولى.
المصدر: الوكالة الوطنية
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