عربي-دولي

قبرص ستسمح لسيّاح دولة أوروبية بالدخول إلى أراضيها من دون أي قيود

Lebanon 24
07-03-2021 | 18:30
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أعلنت السلطات في قُبرص أنها ستسمح بدخول السياح القادمين من بريطانيا الذين تم تطعيمهم ضدّ فيروس “كورونا“، إلى أراضيها من دون أي قيود، وذلك اعتباراً من أيار المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي قُبرص لتعزيز السياحة لديها خلال الصيف، خصوصاً أن هذا القطاع تضرر كثيراً في ظل الجائحة.

وقال نائب وزير السياحة القبرصي، سافاس بيرديوس، لوكالة الأنباء القبرصية (CNA): “لقد أبلغنا الحكومة البريطانية أنه اعتباراً من الأول من أيار، سنقوم بتسهيل وصول المواطنين البريطانيين الذين تم تطعيمهم بلقاحات معتمدة من الـEMA، إلى قُبرص، وذلك من دون الحاجة إلى تقديم اختبار كورونا سلبي، أو الاضطرار إلى الخضوع للحجر الصحي”.

وأشار بيرديوس إلى أن هذا الإجراء ينطبق على المواطنين البريطانيين الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح قبل 7 أيام على الأقل من السفر.


ومع هذا، فقد أوضح بيرديوس أنّ قُبرص تحتفظ بالحق في إجراء فحوصات عشوائية في المطارات، بما في ذلك فحوصات للأشخاص الذين تم تطعيمهم.
 
ومع هذا، فقد شدد نائب وزير السياحة على وجوب مراعاة البروتوكولات الصحية، مثل استخدام الكمامات، والتباعد الاجتماعي.
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