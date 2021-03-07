تأجيل زيارة رئيس "فايزر" إلى إسرائيل لأنه "غير محصن" من كورونا

أكدت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الجمعة، تأجيل زيارة الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" للصناعات الدوائية بسبب عدم حصوله على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل بعد.وكانت القناة 12 الإخبارية المحلية أول من أكد تأجيل الزيارة.ووفقا لما نقلته الصحيفة، فقد حصل مدير فايزر، آلبرت بورلا (59 عاما)، وبعض أعضاء الوفد المرافق له على الجرعة الأولى من اللقاح، ولا يزالون بانتظار حصولهم على الجرعة الثانية، ما حال دون السماح لهم بالسفر إلى إسرائيل.وكان بورلا قد صرح، في ديسمبر الماضي، بأنه لن يتجاوز الطابور من أجل الحصول على اللقاح، رغم ترأسه للشركة المصنعة له، وفقا لصحيفة "جيروزالم بوست".وكان من المفترض أن يصل بورلا إلى إسرائيل في الثامن من مارس الجاري.وتشير تايمز أوف إسرائيل إلى أن تأجيل الزيارة قد يكون مرتبطا بمخاوف من التأثير على الانتخابات الإسرائيلية التي اقترب موعدها.ووفقا للصحيفة، فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مرارا، إن علاقته الشخصية مع بورلا كانت سببا رئيسيا لتمكن إسرائيل من تأمين كميات كبيرة من لقاح فايزر لمواطنيه بهذه السرعة.