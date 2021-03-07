عربي-دولي

طهران تفرج عن معتلقة بريطانية من أصول إيرانية

Lebanon 24
07-03-2021 | 23:30
A-
A+
Doc-P-800638-637507356062246521.jpg
Doc-P-800638-637507356062246521.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال محامي المعتقلة البريطانية من أصول إيرانية، نازنين زاغري، إنه تم الإفراج عن موكلته نهائيا، بعد خمس سنوات قضتها في السجن بإيران.

وقال حجت كرماني، محامي زاغري: "أنهت موكلتي حكمها، تم فك القيد عن رجلها اليوم، لأنها كانت خارج المعتقل منذ عام.. كما تم تحديد موعد في المحكمة للاستماع إلى القضية الثانية لموكلتي في 13 مارس الجاري بتهمة ممارسة أنشطة دعائية ضد النظام".

يذكر أنها كانت في منزلها خارج السجن منذ عام بسبب كورونا، لكنها كانت ممنوعة من الخروج لمسافة أكثر من 300 متر خارج منزلها، عبر قيد وضع في رجلها.

وألقي القبض على زاغري راتكليف التي تعمل مديرة مشروع لدى مؤسسة تومسون "رويترز فاونديشن" في نيسان 2016 بأحد مطارات طهران بينما كانت عائدة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة لعائلتها في إيران.

وحكم عليها بالسجن خمس سنوات لإدانتها بـ"التآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران"، وتنفي كل من عائلتها والمؤسسة الخيرية التي تعمل بشكل مستقل عن شركة "تومسون رويترز" ووكالة الأنباء التابعة لها، هذا الاتهام.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-03-07
23:56 | 2021-03-07
23:00 | 2021-03-07
22:30 | 2021-03-07
22:12 | 2021-03-07
22:00 | 2021-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website