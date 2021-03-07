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عربي-دولي
فتاة روسية تقدّمت بالزواج من بوتين.. هذا ما كشفته
Lebanon 24
07-03-2021
|
23:59
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تحدثت يوليا شيلوفا، من مدينة إيفانوفو الروسية، عبر قناة "روسيا 1" عن ما حدث لها بعد أن تقدمت بطلب الزواج من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته لتلك المدينة في العام الماضي.
وقالت يوليا شيلوفا لقناة "روسيا 1": " لم يتصل بي (بوتين)"، لكنها قالت إنها "حظيت بالعديد من المعجبين بعدها"، ولم يستطع أي منهم الفوز بقلبها، بحسب قولها.
ووصفت الرئيس بوتين بأنه "قوي الإرادة، وحازم، وقوي الشخصية". وقالت إنها لطالما أعجبت به.
يذكر أنه في العام الماضي، تقدمت الفتاة إلى الرئيس بوتين، خلال رحلة عمل إلى إيفانوفو، وأثناء زيارته لبعض الأماكن، وأعطته صورتين لنفسها مع رقم هاتفها ومعلومات موجزة عنها.
وكتبت على الجزء الخلفي من إحدى الصور،اسمها وبلدتها، وطلبت أيضا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزواج منها.
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