عربي-دولي

قاذفتان أميركيتان فوق الشرق الأوسط .. ما هي مهمتهما؟

Lebanon 24
07-03-2021 | 18:00
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أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأحد، أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس" تابعتين له نفذتا "دورية جوية متعددة الجنسيات" في أجواء الشرق الأوسط.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن هذه الدورية الجوية نفذت بهدف "ردع العدوان وطمأنة الحلفاء والشركاء بالتزام الجيش الأمريكي بالأمن في المنطقة".
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وأشارت القيادة إلى أن طائرات تابعة لعدة دول شريكة، منها إسرائيل والسعودية وقطر، رافقت القاذفتين خلال الدورية، بالإضافة إلى مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

ولفت البيان إلى أن هذه الدورية تعد رابع انتشار للقاذفات الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط منذ بداية العام الجاري.
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