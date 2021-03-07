قاذفتان أميركيتان فوق الشرق الأوسط .. ما هي مهمتهما؟

وأكدت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن هذه الدورية الجوية نفذت بهدف "ردع العدوان وطمأنة الحلفاء والشركاء بالتزام الجيش الأمريكي بالأمن في المنطقة".وأشارت القيادة إلى أن طائرات تابعة لعدة دول شريكة، منها إسرائيل والسعودية وقطر، رافقت القاذفتين خلال الدورية، بالإضافة إلى مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي.ولفت البيان إلى أن هذه الدورية تعد رابع انتشار للقاذفات الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط منذ بداية العام الجاري.