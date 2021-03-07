التحالف العربي يشن غارات على صنعاء.. وسماع انفجار بمدينة الظهران السعودية





ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف قوله "بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية"، مشيرا إلى أن العملية "تستهدف القدرات الحوثية" في صنعاء وعدد من المحافظات.



وتسببت الغارات بانفجارات في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، بينما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس تصاعد أعمدة دخان في السماء.



وتحدّثت قناة "المسيرة" التابعة للمتمردين عن سبع غارات في صنعاء.



وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من إعلان التحالف اعتراض عشر طائرات دون طيار "مفخخة" أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن باتجاه المملكة.



وبحسب التحالف، تم "اعتراض وتدمير ما مجموعه عشر طائرات دون طيار مفخخة حاولت استهداف المدنيين (...)بطريقة ممنهجة ومتعمدة" في السعودية.



ولم يوضح التحالف المواقع التي تم استهدافها، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس". أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد أنه بدأ عملية عسكرية عبر شن غارات جوية على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى، بعد اعتراض عشر طائرات مسيرة أطلقها المتمردون الحوثيون باتجاه المملكة.ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف قوله "بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية"، مشيرا إلى أن العملية "تستهدف القدرات الحوثية" في صنعاء وعدد من المحافظات.وتسببت الغارات بانفجارات في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، بينما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس تصاعد أعمدة دخان في السماء.وتحدّثت قناة "المسيرة" التابعة للمتمردين عن سبع غارات في صنعاء.وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من إعلان التحالف اعتراض عشر طائرات دون طيار "مفخخة" أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن باتجاه المملكة.وبحسب التحالف، تم "اعتراض وتدمير ما مجموعه عشر طائرات دون طيار مفخخة حاولت استهداف المدنيين (...)بطريقة ممنهجة ومتعمدة" في السعودية.ولم يوضح التحالف المواقع التي تم استهدافها، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن ساكنين في المملكة العربية السعودية سماع دوي انفجار بمدينة الظهران شرقي السعودية.



ونقلت الوكالة عن الساكنين إنهما سمعا دوي انفجار بمدينة الظهران شرقي المملكة العربية السعودية اليوم الأحد لكن لم يعرف سببه.

وأشارت الوكالة إلى أن أحد الساكنين أبلغها بأن "الانفجار وقع الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية في حين قال الآخر إن الانفجار وقع الساعة الثامنة مساء".

ونقل عدد من المغردين في المملكة العربية السعودية أن الأصوات التي سمعت هي للدفاعات الجوية السعودية أثناء اعتراضها "هدف معاد في سماء مدينة الظهران وتدمره بنجاح".

ومن جانبها قالت جماعة أنصار الله" في اليمن، في تصريح مساء اليوم إنهم أطلقوا 14 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية باتجاه السعودية تستهدف منشآت لأرامكو في رأس التنورة وأهدافا عسكرية في الدمام وعسير وجازان.



وقال العميد سريع في بيانه المشور على صفحته في "تويتر": "استهدفت شركة أرامكو في ميناءِ رأسِ التنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام في "عملية توازُن الردعِ السادسة. فيما تم استهدافُ مواقعَ عسكرية أخرى في مناطق عسير وجيزان بأربعِ طائرات مسيرة نوع قاصف 2k وسبعة صواريخ نوع بدر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

ونوه سريع أن هذه العملية تأتي في إطار "حقِّنا الطبيعيِّ والمشروعِ في الرد على تصعيد العُدوان وحصاره الشاملِ على بلدنا العزيز".



ووعد العميد سريع "النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمرَّ في عُدوانه وحصاره على بلدِنا".