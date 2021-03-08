عربي-دولي

مقتل ملياردير وسياسي فرنسي كبير بتحطم مروحية.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
08-03-2021 | 07:07
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة إن الملياردير والسياسي الفرنسي أوليفييه داسو، لقي حتفه في حادث تحطم طائرة مروحية اليوم الأحد.

وداسو (69 عاما) هو الابن الأكبر لرجل الصناعة والملياردير سيرج داسو الذي تنتج شركته طائرات رافال المقاتلة ويمتلك صحيفة "لوفيغارو".

وكتب ماكرون أن "أوليفييه داسو أحب فرنسا. هو قطب صناعة ومشرع ومسؤول محلي منتخب وقائد احتياط في القوات الجوية.. طوال حياته لم يكف عن خدمة بلادنا وتعظيم أصولها. وفاته المفاجئة خسارة فادحة. عقولنا وقلوبنا مع أسرته وأحبائه".

وأوضح مكتب التحقيقات والتحليل الخاص بهيئة الطيران المدني في تغريدة إن الطائرة المروحية، وهي من طراز AS350 Squirrel، تحطمت "عند الإقلاع من قطعة أرض خاصة".

وقال مصدر بالشرطة إن الطائرة الخاصة تحطمت بعد ظهر اليوم الأحد في نورماندي حيث يمتلك منزلا لقضاء العطلات.

وطبقا لقائمة مجلة "فوربس" لأغنى أثرياء العالم لعام 2020 حل داسو، وهو مشرع عن حزب الجمهوريين المحافظ منذ عام 2002، في المركز 361 في القائمة مع أخويه وأخته.
المصدر: وكالات
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