استعدادا لخوض السباق الرئاسي.. قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني يستقيل

أعلن قائد "مقر خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي الإيراني، العميد سعيد محمد استقالته من هذا المنصب في ظل قراره خوض الانتخابات الرئاسية في البلاد.وقال محمد، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "أستقيل من منصبي من أجل حماية الحرس الثوري الإيراني والقاعدة الجهادية الثورية لمقر خاتم الأنبياء، بسبب احتمال أن يتسبب وجودي في البيئة الانتخابية في الحاق الأذى بالمؤسسة المقدسة للحرس الثوري الإيراني".وفي هذا السياق، عين قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، حسين هوشي سادات قائدا جديدا للمقر.ويعتبر العميد سعيد محمد، الذي كان يقود قبل اليوم أحد أهم القواعد العسكرية الحرس الثوري في إيران، من ممثلي التيار الأصولي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في حزيران 2021.