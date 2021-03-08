عربي-دولي

ما علاقة روسيا بنشر "معلومات مضللة" حول اللقاحات الغربية ضد كورونا؟

Lebanon 24
08-03-2021 | 09:30
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نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، علاقة روسيا بنشر "معلومات مضللة" عن اللقاحات الغربية ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، واصفا هذه الادعاءات بالهراء.

 

وقال بيسكوف، في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تعليقا على مزاعم بشأن تورط روسيا في "حملة تضليل المعلومات" حول الأمصال الغربية ضد الفيروس تداولتها الصحيفة: "هذا هراء. الاستخبارات الروسية لا علاقة لها على الإطلاق بالانتقادات الموجهة إلى هذه اللقاحات".

 

وأضاف بيسكوف: "سنصاب بالجنون في حال تعاملنا مع كل تقرير سلبي حول لقاح "سبوتنيك V" كنتيجة لجهود الاستخبارات الأمريكية لأننا نراها كل يوم وكل ساعة في كل وسائل الإعلام الأنجلو ساكسونية".

 

ونقلت "وول ستريت جورنال" في تقرير لها استند إلى مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الاستخبارات الروسية أطلقت حملة لتشويه صورة اللقاحات الغربية خاصة مصل شركة "فايزر".

 

وادعى المصدر، أن الحملة تنفذ عبر 4 مواقع باللغة الإنكليزية "على صلة مباشرة" مع الاستخبارات الروسية، لكنه لم يذكر أي أدلة.

المصدر: سبوتنيك
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