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"رسالة" تحدد موعد انسحاب القوات الأميركية النهائي من أفغانستان

Lebanon 24
08-03-2021 | 10:00
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كشفت عدة مواقع إخبارية أفغانية، أمس الأحد، عن رسالة بعث بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني، بشأن موعد الانسحاب النهائي للقوات الأميركية من أفغانستان.
وتعد قناة تلفزيون "طلوع" أول من نشر رسالة بلينكن وأكدتها صحيفة نيويورك تايمز، وفقا لرويترز.

وخلال الرسالة دعا وزير الخارجية الأميركي الرئيس الأفغاني إلى خفض العنف في أفغانستان لمدة 90 يوما وبدء جهود جديدة للسلام بقيادة الأمم المتحدة.
وحذر بلينكن الرئيس الأفغاني من أن الولايات المتحدة قد تسحب كل قواتها من هناك بعد الأول من أيار المقبل.

وأحجمت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن تأكيد صحة ما ورد بالرسالة، لكنها قالت إن الولايات المتحدة "لم تتخذ أي قرارات بشأن قواتنا في أفغانستان بعد الأول من أيار. كل الخيارات ما زالت مطروحة على الطاولة".
المصدر: سبوتينك
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