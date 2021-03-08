عربي-دولي

الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف منشآت نفطية سعودية

Lebanon 24
08-03-2021 | 10:58
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أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات الحوثيين استهداف منشآت نفطية في السعودية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة، ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران، التي حاول الحوثيون استهدافها من طائرة مفخخة وصاروخ بالستي، لكن قوات التحالف العربي اعترضتهما.
وأكدت الخارجية الإماراتية "أن هذا الاعتداء الجبان يستهدف إمدادات وأمن الطاقة، ويعكس تحدي جماعة الحوثي للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".
وحثت الوزارة المجتمع الدولي "على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المجموعات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".
وجددت الوزارة "تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".
وأكد البيان أن" أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".
المصدر: سكاي نيوز
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