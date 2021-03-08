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عربي-دولي
تكنولوجية إسرائيلية قادرة على اختراق طائرات بدون طيار!
Lebanon 24
08-03-2021
|
17:00
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ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن تكنولوجيا إسرائيلية متطورة تستطيع تحديد مسار الطائرات بدون طيار، واختراقها بهدف السيطرة عليها وإيقافها بالكامل.
وأكدت أن "برنامج D-Fend للتتبع المضاد للطائرات بدون طيار والبرمجيات الإلكترونية، قادر على اختراق طائرتين بدون طيار والسيطرة عليهما، في غضون ثلاث ثوانٍ".
وبحسب الصحيفة، تتميز تقنيات البرمجيات (SDR) في البرنامج برصد الطائرات بدون طيار على مسافات تزيد عن ثلاثة كيلومترات.
وأضافت أنه "بمجرد تحديد نوع رابط الاتصال بين الطائرة بدون طيار ومشغلها، يتولى البرنامج مسؤولية السيطرة عليها بالكامل، وذلك في فترة تتراوح بين 3 ثوان حتى 20 ثانية".
وهنا، أوضح الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة D-Fend، زوهار حلاشمي، أن "التكنولوجيا قد نجحت بالفعل في اختراق سرب من أكثر من 10 طائرات بدون طيار".
وقال حلاشمي: "نحن نتعامل مع الأسراب، نعرف كيف نتصرف معها، إذ أن أنظمتنا قادرة ومدمجة ومختبرة ومثبتة".
وأشار إلى أن عدد الطائرات بدون طيار التي يمكن لبرنامج D-Fend اختراقه في وقت واحد "قد يكون أعلى من ذلك"، لكنه أراد الحفاظ على بعض السرية حول القدرات القصوى لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ولأسباب مماثلة، شدد حلاشمي على أنه لا يستطيع إعطاء تفاصيل حول المواقع المحددة والبلدان التي استخدمت D-Fend لاختراق أسراب الطائرات بدون طيار.
المصدر: الحرة
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