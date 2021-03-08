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الرئيس العراقي: زيارة البابا فرنسيس رسالة تضامن إنسانية

Lebanon 24
08-03-2021 | 12:30
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أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أنّ زيارة البابا فرنسيس إلى البلاد، ستبقى خالدة في قلوب العراقيين، مشدّداً على أنّها "رسالة تضامن إنسانية".

وكتب صالح في تغريدة على حسابه في "تويتر" بعد توديعه للبابا اليوم الإثنين: "ودعنا قداسة البابا فرنسيس، بعد أن حل ضيفاً عزيزاً لثلاثة أيام مضيئة في بغداد والنجف وأور ونينوى وأربيل".

وأضاف، أنّ "الزيارة تمثل رسالة تضامن إنسانية كبيرة مع بلدنا الذي أنهكته عقود من العنف والنزاعات".

وتابع: "ألقى حضور البابا المطمئن لمسة سلام ومحبة، وستبقى خالدة في قلوب كل أطياف الشعب، التواقون للأمن والسلام".
 
وغادر البابا فرنسيس صباح اليوم الاثنين، العاصمة بغداد، بعد 3 أيام زار فيها خمس محافظات عراقية في زيارة تاريخية هي الأولى لرأس الكنيسة الكاثوليكية إلى البلاد. 
المصدر: روسيا اليوم
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