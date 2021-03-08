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عربي-دولي
رئيس البرلمان العربي: لتمكين المرأة العربية ودعم مشاركتها في المجتمع
Lebanon 24
08-03-2021
|
14:00
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أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بـ"الجهود العظيمة والمخلصة التي تقوم بها المرأة العربية وإسهاماتها النوعية على كافة المستويات، حتى أصبحت شريكا أساسيا للرجل في مسيرة البناء والتنمية، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يتم الاحتفال به في الثامن من آذارمن كل عام، "والذي يعكس تقدير واحترام العالم أجمع للإنجازات والتضحيات الكبيرة التي تقدمها المرأة في جميع المجالات".
وقال في بيان اليوم: "إن اختيار هيئة الأمم المتحدة شعار"المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساو" ليكون موضوع الاحتفال لهذا العام 2021، يعكس التحديات الصعبة والكثيرة التي مرت بها المرأة بشكل عام والمرأة العربية بشكل خاص للحصول على كامل حقوقها ووصولها لأعلى المناصب القيادية".
وإذ أشاد بـ"مثابرتها وصمودها وإصرارها على مواجهة هذه التحديات كافة حتى تحظى بالمكانة اللائقة بها وبقدراتها في المجتمع"، أكد أن "إمكانات وقدرات المرأة العربية أهلتها لاقتحام جميع مجالات العمل بكفاءة واقتدار، فضلا عن تبوئها مختلف المناصب القيادية على المستويات الوطنية والعربية والدولية".
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن "الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام، يأتي في وقت تقدم فيه المرأة تضحيات مخلصة في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها غير المسبوقة"، مشددا على أن "المرأة العربية تأتي في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الأزمة بالتزامن مع تحملها أعباء اقتصادية واجتماعية وأسرية أخرى، وهو ما جعل المرأة العربية عماد الأسرة ومحور الارتكاز الرئيسي لنهضة المجتمعات العربية والدولية وتقدمها في مختلف المجالات".
وأكد أن "تمكين المرأة العربية ودعم مشاركتها الفعالة في بناء مجتمعها، يأتي في مقدمة الأولويات التي يعمل عليها البرلمان العربي في مرحلته الجديدة، وستكون هناك مبادرات عديدة لدعم المرأة العربية والنهوض بأوضاعها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وضمان وحماية جميع حقوقها، تقديرا لحجم وعظم المسؤولية الكبيرة التي تتحملها والجهود النوعية التي تقوم بها".
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