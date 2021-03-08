وزير الخارجية السعودي في الدوحة.. ورسالة من الملك سلمان للأمير تميم

وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية نقل خلالها رسالة شفوية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد كان في استقبال وزير الخارجية والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدد من العاملين في السفارة.

سمو #وزير_الخارجية يصل إلى الدوحة في زيارة رسمية، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر. https://t.co/IEAklAocUc#واس_عام pic.twitter.com/lEQEKQNCTM — واس العام (@SPAregions) March 8, 2021



من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنّ أمير قطر "تلقّى رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

وبحسب "قنا"، فقد قام بنقل الرسالة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال استقبال الأمير تميم له في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم.



ونقل وزير الخارجية السعودي، "تحيات خادم الحرمين الشريفين، إلى أخيه سمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار".



ومن جانبه، حمّل الأمير تميم وزير الخارجية السعودي "تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التطور والنماء".