عربي-دولي

رغم اتهامات التحرش الجنسي.. حاكم نيويورك يرفض الاستقالة

Lebanon 24
08-03-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-801014-637508199147678315.jpg
Doc-P-801014-637508199147678315.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استبعد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، مرة أخرى، استقالته الأحد، بعد تعرضه لاتهامات جديدة بالتحرش الجنسي، ودعوات للتنحي وجهها له مسؤولون ديمقراطيون.

وتعرض حاكم نيويورك، الذي يشغل منصبه منذ 10 سنوات وأصبح رمزا لمكافحة الوباء، للاتهام بالفعل من قبل ثلاث نساء في الأيام العشرة الماضية، بسبب تصرفات أو تعليقات غير لائقة ذات دلالة جنسية.

ونشرت صحيفتا "واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال"، السبت، شهادتين جديدتين تتعلقان بسلوك مشابه للحاكم البالغ من العمر 63 عاما. ووصف متعاونون سابقون للحاكم بيئة العمل بأنها "سامة".

وقال الحاكم خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف: "لن أستقيل بسبب مزاعم"، وطعن في "مصداقية" الاتهامات الموجهة إليه.

الأربعاء، بعد إطلاق الادعاءات، أعرب كومو عن "اعتذاره البالغ" للواتي تعرضن للإساءة، نافيا القيام بأي تصرف غير لائق.

الأحد، انضمت أندريا ستيوارت كازينز، زعيمة الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بولاية نيويورك، إلى عدد من زملائها في البرلمان المحلي لدعوة أندرو كومو للتنحي.

بعد فترة وجيزة، حذا حذوها نظيرها في مجلس النواب كارل هيستي، وقال: "لقد حان الوقت للحاكم للتساؤل بجدية عما إذا كان (يستطيع) تلبية توقعات مواطني نيويورك" في ظل هذه الظروف.

وصوت المجلسان الجمعة على سحب الصلاحيات الخاصة للحاكم، التي فُوض بها العام الماضي من أجل إدارة أزمة الوباء.

ويتعين المصادقة على النص من قبل أندرو كومو نفسه. وفي حال الرفض، يحق للبرلمان تجاوزه.

وقال الحاكم: "لقد انتخبت من قبل سكان هذه الدولة، وليس من قبل السياسيين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2021-03-08
17:30 | 2021-03-08
17:00 | 2021-03-08
15:00 | 2021-03-08
14:30 | 2021-03-08
14:00 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website