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بايدن عن زيارة البابا الى العراق: رمز للأمل في كل العالم

Lebanon 24
08-03-2021 | 17:30
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 أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، بزيارة البابا فرنسيس "التاريخية" للعراق، معتبرا أنها بعثت برسالة أخوة وسلام "مهمة".

وكتب بايدن "أن رؤية البابا فرنسيس وهو يزور المواقع الدينية مثل مسقط رأس النبي إبراهيم، وقضاء بعض الوقت مع آية الله علي السيستاني والصلاة في الموصل المدينة التي عانت قبل بضع سنوات العنف وتطرف جماعة مثل تنظيم "داعش" - يشكل رمزا للأمل للعالم بأسره".

وبعدما هنأ "الحكومة والشعب العراقي" على تنظيم هذه الزيارة "الضخمة"، جدد
الرئيس الأميركي "إعجابه" بالبابا فرنسيس.


وأشاد بايدن، ثاني رئيس كاثوليكي في تاريخ الولايات المتحدة بعد جون كينيدي، خصوصا بانخراط البابا من أجل "التسامح الديني".
 
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